Και καλή μελέτη αλλά και χρήμα

Δεν αρκεί μόνο να βρεις παίκτες στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου που θα σε βοηθήσουν να ανεβείς επίπεδο για να υλοποιηθούν οι στόχοι. Πρέπει να βρεις και χρήμα, τόσο για να τους πείσεις να έρθουν όσο και για να δώσεις σε αυτούς που θα φύγουν, ώστε να αδειάσουν θέσεις στον κατάλογο Α΄. Απαιτείται λοιπόν καλή μελέτη για να μην έρθουν «παλτά», αλλά και καλή διαχείριση των οικονομικών.

Δυστυχώς οι ομάδες μας δεν μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος. Και ενώ οι περισσότερες δεν έχουν το ρευστό για τις τρέχουσες ανάγκες, ανοίγουν το χέρι τους ξανά εκεί που δεν φτάνει για... αππώματα. Είναι ενδιαφέρον πάντως να δούμε τι θα αποφέρει η φετινή ψαριά.

Χ.Χ.