Κέρασμα από Χουάντσο μετά το διπλό!

Μετά το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κέρασε μπέργκερ όλη την ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξίδεψε στην Μαδρίτη και αντιμετώπισε την Ρεάλ για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι και στα 40 λεπτά και πανηγύρισαν ένα εύκολο «διπλό» με 87-77.

Μετά τον αγώνα, η αποστολή του «τριφυλλιού» το... έριξε έξω. Πιο συγκεκριμένα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κέρασε όλη την ομάδα μπέργκερ από το μαγαζί του, «Juancho's BBQ».

Δείτε την φωτογραφία:

sdna.gr