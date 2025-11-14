ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κέρασμα από Χουάντσο μετά το διπλό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κέρασμα από Χουάντσο μετά το διπλό!

Μετά το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κέρασε μπέργκερ όλη την ομάδα.

Μετά το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κέρασε μπέργκερ όλη την ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξίδεψε στην Μαδρίτη και αντιμετώπισε την Ρεάλ για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι και στα 40 λεπτά και πανηγύρισαν ένα εύκολο «διπλό» με 87-77.

Μετά τον αγώνα, η αποστολή του «τριφυλλιού» το... έριξε έξω. Πιο συγκεκριμένα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κέρασε όλη την ομάδα μπέργκερ από το μαγαζί του, «Juancho's BBQ».

Δείτε την φωτογραφία:

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήττα της Εθνικής Ελπίδων με τεσσάρα από το Κόσοβο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Μπαπέ ακολουθεί τον Πελέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην κορυφή του ΝΒΑ MVP Ladder ο Γιόκιτς, έχασε μία θέση ο Γιάννης

NBA

|

Category image

Ρούντι για Φαρίντ: «Τεράστιος παίκτης και φοβερός άνθρωπος»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική, χωρίς κανένα πρόβλημα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Αυγουστή δεν υπήρχε περίπτωση, ο Κέρκεζ υπογράφει σύντομα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση θα κάνει αυτή την Εθνική πιο δυνατή»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν μπήκαν στο... πετσί

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα ημιτελικά του ATP Finals 2025 ο Γιανίκ Σίνερ!

Τένις

|

Category image

Στο Νο70 της Παγκόσμιας Κατάταξης ανέβηκε ο Τζουντόκα Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Νιώθω σαν στο σπίτι μου»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Mάντζιος: «Δεν είναι άτρωτη η Αυστρία, θα διεκδικήσουμε το θετικό αποτέλεσμα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το βράδυ της Κυριακής (16/11) η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου

Ελλάδα

|

Category image

Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Θεοφάνη Αρέστη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ντεσάμπ: «Υπερηφάνεια για την πρόκριση στο Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη