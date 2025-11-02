ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Να είναι... ξύπνιοι στο VAR

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Να είναι... ξύπνιοι στο VAR

Οι παράγοντες φωνάζουν όμως η ωμή πραγματικότητα είναι μία...

Οι ομάδες φωνάζουν για διαιτητικά σφάλματα. Μερικές φορές δίκαιως, άλλες όμως προσπαθούν να «χαϊδέψουν» τα αφτιά των φίλων τους για να κρύψουν τις αδυναμίες. Η ωμή πραγματικότητα όμως είναι πως οι διαιτητές μας δεν έχουν την προσωπικότητα να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός πρωταθλήματος που ανέβηκε επίπεδο. Και ειδικά αυτό διαπιστώνεται στα ντέρμπι.

Είναι λοιπόν αναγκαιο, αυτοί που είναι στο VAR να έχουν τα μάτια τους καρφωμένα και να είναι... ξύπνιοι ώστε να διορθώνουν την ατολμία των ρεφ στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί το βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Να μην σφυρίζουν την παράβαση μπροστά στα μάτια τους και να περιμένουν το VAR να κατακυρώσει το οφθαλμοφανές. 

Kρίστοφερ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 17:00 το Ε.Ν. Ύψωνα - Ανόρθωση (Οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν είναι θέμα ομάδας αλλά ανθρωπιάς...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Mπαρτζώκας: «Διδάσκεται σε σεμινάρια στο εξωτερικό το πώς παίζει η ομάδα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αυτούς επέλεξε ο Κετσπάγια για τη μάχη στο «Αμμόχωστος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Λυτρώθηκε στο 90+4 από αυτογκόλ η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η συγκινητική επανένωση του Mατίας Αλμέιδα με τον Ντιέγκο Σιμεόνε έφερε μία ξεχωριστή συνέντευξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να είναι... ξύπνιοι στο VAR

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απέλυσε τον Περέιρα μετά 10 ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα η Γουλβς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

1983, στο Σύνταγμα με τον Παναγιώτη...

Απόψεις

|

Category image

Χρυσός ο Μπαλαρτζισβίλι, 5ος ο Χριστοδουλίδης στο Όπεν της Ωκεανίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σχάουτεν: «Πάμε με αυτοπεποίθηση απέναντι στον Ολυμπιακό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρί Σεν Ζερμέν: Ανησυχία για Ντεμπελέ ενόψει Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρεις συλλήψεις για φωτοβολίδες στο Βόλος-Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Δεν ήταν τυχαία η δήλωση Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απίστευτο: Η τελευταία νίκη της Ανόρθωσης ήταν στο «Αμμόχωστος»!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη