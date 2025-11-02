Να είναι... ξύπνιοι στο VAR

Οι ομάδες φωνάζουν για διαιτητικά σφάλματα. Μερικές φορές δίκαιως, άλλες όμως προσπαθούν να «χαϊδέψουν» τα αφτιά των φίλων τους για να κρύψουν τις αδυναμίες. Η ωμή πραγματικότητα όμως είναι πως οι διαιτητές μας δεν έχουν την προσωπικότητα να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός πρωταθλήματος που ανέβηκε επίπεδο. Και ειδικά αυτό διαπιστώνεται στα ντέρμπι.

Είναι λοιπόν αναγκαιο, αυτοί που είναι στο VAR να έχουν τα μάτια τους καρφωμένα και να είναι... ξύπνιοι ώστε να διορθώνουν την ατολμία των ρεφ στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί το βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Να μην σφυρίζουν την παράβαση μπροστά στα μάτια τους και να περιμένουν το VAR να κατακυρώσει το οφθαλμοφανές.

Kρίστοφερ