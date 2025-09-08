ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τους έκανε να το πιστεύουν ο Μάντζιος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τους έκανε να το πιστεύουν ο Μάντζιος

Στενοχωρούν οι ήττες, φέρνουν αισιοδοξία οι παρουσίες.

Η Εθνική Ανδρών μετρά τρεις σερί ήττες, ωστόσο υπό την καθοδήγηση του Απόστολου Μάντζιου, έχει άλλη χροιά η αντιμετώπισή τους. Η ικόνα που βγάζει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, φέρνει χειροκρότημα και μέσα από αυτές τις ήττες, χτίζεται νοοτροπία για ένα καλύτερο μέλλον.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός κάνει τους διεθνείς να το πιστέυουν, να μπαίνουν στη μάχη με αυτοπεποίθηση και πως κανένα παιχνίδι δεν είναι χαμένο από χέρι, αν δεν προσπαθήσεις.

Και τόσο με τη Βοσνία (2-1), με Ρουμανία (2-0) και την Αυστρία (1-0), η Εθνική μας άξιζε πολύ περισσότερα. Σίγουρα, θέλουμε χρόνο για να κάνουμε άλματα, όμως η αλήθεια είναι πως γίνονται κάποια βήματα προς τα εμπρός.

Χ.Χ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη