Τους έκανε να το πιστεύουν ο Μάντζιος

Η Εθνική Ανδρών μετρά τρεις σερί ήττες, ωστόσο υπό την καθοδήγηση του Απόστολου Μάντζιου, έχει άλλη χροιά η αντιμετώπισή τους. Η ικόνα που βγάζει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, φέρνει χειροκρότημα και μέσα από αυτές τις ήττες, χτίζεται νοοτροπία για ένα καλύτερο μέλλον.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός κάνει τους διεθνείς να το πιστέυουν, να μπαίνουν στη μάχη με αυτοπεποίθηση και πως κανένα παιχνίδι δεν είναι χαμένο από χέρι, αν δεν προσπαθήσεις.

Και τόσο με τη Βοσνία (2-1), με Ρουμανία (2-0) και την Αυστρία (1-0), η Εθνική μας άξιζε πολύ περισσότερα. Σίγουρα, θέλουμε χρόνο για να κάνουμε άλματα, όμως η αλήθεια είναι πως γίνονται κάποια βήματα προς τα εμπρός.

Χ.Χ