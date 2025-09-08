Λοΐζος Λοΐζου: Αντίστροφη μέτρηση...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα θα ξεκαθαρίσουν λίαν συντόμως.

Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου το μεγάλο ερώτημα σε σχέση με το μέλλον του Λοΐζου Λοΐζου παραμένει: θα συνεχίσει στην Ομόνοια ή θα αποχωρήσει;

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει κινητοποίηση από ομάδες που ενδιαφέρονται για τον 22χρονο Κύπριο άσο και ίσως σύντομα σημειωθούν οριστικές εξελίξεις.

Αυτό που θα κρίνει τη μεταγραφή είναι, σε περίπτωση που φθάσει επίσημη πρόταση από ενδιαφερόμενο σύλλογο, αν αυτή κριθεί συμφέρουσα από τη διοίκηση Παπασταύρου. Σε μία τέτοια περίπτωση οι ιθύνοντες των πρασίνων θα βάλουν τα πράγματα στη ζυγαριά και θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα.

Ο ίδιος ο Λοΐζου επιθυμεί νέες προκλήσεις στην καριέρα του, ωστόσο γνωρίζοντας ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, θα ζυγίσει κι αυτός τα πράγματα και θα πράξει αναλόγως.

