Λεφτά υπάρχουν και φάνηκε ξανά…

Σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί (τελευταία μέρα η 9η Σεπτεμβρίου), αποδείχθηκε ξανά ένα γεγονός. Πως τα σωματεία μας έχουν χρήμα και φάνηκε. Και ας «κλαίγονται» όταν πρέπει να έχουν συνέπεια στις υποχρεώσεις τους.

Και, δυστυχώς, οι περισσότερες δεν δίνουν καθόλου σημασία στα δικά τους παιδιά, αυτά των ακαδημιών τους. Προτιμούν να φέρουν έναν αμφιβόλου ποιότητας ποδοσφαιριστή από το εξωτερικό και αρνούνται να δώσουν χώρο και άρα χρόνο σε ένα δικό τους παιδί, με την ίδια ηλικία.

Ρίχνουν τόσο χρήμα που τις περισσότερες φορές πάει στα σκουπίδια. Απλά γιατί με αυτή τη νοοτροπία έμαθαν και αρνούνται πεισματικά να την αλλάξουν…

Κρίστοφερ