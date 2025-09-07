ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Θα πάρει χρόνια να το συνειδητοποιήσουμε!

Mπράβο σε αυτούς που συνέβαλαν ώστε να δούμε ένα τέτοιο γεγονός στο νησί μας.

Ολοκληρώθηκε ένα σπουδαίο γεγονός, η διοργάνωση του 3ου ομίλου του Eurobasket που διεξήχθη στο «Σπύρος Κυπριανού». Για περίπου μία εβδομάδα, η Κύπρος ήταν σημείο αναφοράς στον μπασκετικό κόσμο και η προβολή της πόλης που το φιλοξένησε, της Λεμεσού, ήταν απίστευτη.

Και μπράβο σε αυτούς που συνέβαλαν ώστε να δούμε ένα τέτοιο γεγονός στο νησί μας αλλά και σε όλους αυτούς που δούλεψαν για την επιτυχία της διοργάνωσης.

Θα πάρει χρόνια να συνειδητοποιήσουμε τι φιλοξενήσαμε και κάποτε θα λέμε πως πάτησαν το παρκέ της Κύπρου παίκτες παγκόσμιας εμβέλειας. Για όσους μάλιστα το έζησαν από κοντά, οι εικόνες θα τους μείνουν ανεξίτηλες στο μυαλό.

X.X

