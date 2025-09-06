Βασικός ο Φαμπιάνο, όφελος και για Ομόνοια!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απελευθερώνεται θέση από τον κατάλογο Α της Ομόνοιας.

Η πρώτη συμμετοχή του Φαμπιάνο στο αρχικό σχήμα της Εθνικής Κύπρου, στον αγώνα απέναντι στην Αυστρία, έχει αυτόματα οφέλη και για την Ομόνοια. 

Συγκεκριμένα, από τον κατάλογο Α της Ομόνοιας απελευθερώνεται μία θέση ξένου και έτσι οι πράσινοι μπορούν να κάνουν ακόμη μία επιπλέον προσθήκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι για σκοπούς ενδεκάδας, ο κυπριοποιημένος γκολκίπερ θα συνεχίσει να λογαριάζεται ως ξένος. 

