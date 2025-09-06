Μεταγραφές/τρέχουν

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν έδωσαν την ευκαιρία σε αρκετούς προπονητές να διαπιστώσουν ελλείψεις στο ρόστερ.

Παρότι οδεύουμε προς το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου αρκετοί είναι οι προπονητές και οι παράγοντες που «τρέχουν» να καλύψουν τις «τρύπες» των ομάδων τους.

Το μεγάλο ερώτημα που εγείρεται είναι αν ο χρόνος είναι αρκετός για να βρουν αυτό που ζητάνε.

Υπάρχουν βέβαια και οι ομάδες που έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα σε περίπτωση που στο… ραντάρ τους εντοπιστεί κάποιος ποδοσφαιριστής που να πληροί τα κριτήριά τους . Με λίγα λόγια, δεν είναι μόνο οι προπονητές, των οποίων οι ομάδες παρουσίασαν αδυναμίες που κοιτάζουν για νέα αποκτήματα.

