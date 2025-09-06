Τάνκοβιτς και επίσημη θέση…

Από τη στιγμή που αναφερόμαστε σε έναν από τους βασικούς συντελεστές των επιτυχιών της Πάφου, η διοίκηση του συλλόγου, κάποια στιγμή, ίσως θελήσει να ξεκαθαρίσει το τι μέλλει γενέσθαι με τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς.

Το… κόψιμό του από την ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας ξάφνιασε ομολογουμένως πολλούς. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν για το μέλλον του 30χρονου Σουηδού εξτρέμ και μέχρι η διοίκηση να τοποθετηθεί επί του θέματος αυτά τα σενάρια προφανώς θα πληθαίνουν.

Θα παραμείνει στην ομάδα ο Τάνκοβιτς ή θα αποχωρήσει;

Το σίγουρο είναι ότι το θέμα Τάνκοβιιτς θα μας απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου.