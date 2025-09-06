«Σμήνος» μελισσών… σταμάτησε ποδοσφαιρικό αγώνα!

Απίθανες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε φιλικό προετοιμασίας στο Μπαμπάτι της Τανζανίας, όταν ξαφνικά ένα σμήνος μελισσών «εισέβαλε» στο γήπεδο. Το ματς ανάμεσα στη City FC Abuja και την JKU FC (1-1 ως το 78ο λεπτό) διακόπηκε, με τους πάντες να ψάχνουν τρόπο να προφυλαχθούν.

Οι παίκτες, οι διαιτητές, οι ballboys αλλά και ένας καμεραμάν έπεσαν στο χορτάρι, ενώ οι αναπληρωματικοί κρύφτηκαν κάτω από τον πάγκο. Οι φίλαθλοι παρέμειναν ψύχραιμοι στις θέσεις τους, παρακολουθώντας το απρόσμενο περιστατικό.

Η αιτία της «εισβολής» παραμένει ασαφής. Κάποιοι την απέδωσαν στον ασυνήθιστο καιρό των ημερών, άλλοι στον θόρυβο και τις δονήσεις του παιχνιδιού.

Τελικά, το επεισόδιο έληξε χωρίς τραυματισμούς ή τσιμπήματα. Και ενώ οι μέλισσες αποχώρησαν, η City FC Abuja έδωσε το δικό της… τσίμπημα στο 90’+, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ.

Στα social media οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές: «Η φύση δεν κάνει εκπτώσεις ούτε για το ποδόσφαιρο», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος έγραψε απλώς: «Απλά απίστευτο».

A Tanzanian football match was halted as a swarm of bees passed by, forcing players, the technical area, camera crew, and match officials to lie flat on the ground to avoid stings 😳 (via @azamtvtz) pic.twitter.com/JwLfBN0TKC — ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2025

