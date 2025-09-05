Ομόνοια: 89 Ευρωπαίοι αντίπαλοι από 40 χώρες!

Συνεχίζεται η ιστορική ευρωπαϊκή διαδρομή της Ομόνοιας, η οποία στη φάση των ομίλων του UEFA Conference League θα γράψει νέο κεφάλαιο. Σύμφωνα με ενημέρωση από την ομάδα, οι αντίπαλοί της στο φετινό League Phase ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό συλλόγων που έχει αντιμετωπίσει στην Ευρώπη στους 89, προερχόμενους από 40 διαφορετικές χώρες.

Μάλιστα τις έξι ομάδες του ομίλου, θα βρεθεί αντιμέτωπη για πρώτη φορά με τις πέντε, προσθέτοντας νέα ονόματα στο ευρωπαϊκό της αρχείο.