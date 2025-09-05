«Διαμάντι» για την επίθεση του ΑΠΟΕΛ ο Διαμαντάκος!

Μια από τις περιπτώσεις που βρίσκονται ψηλά στη λίστα είναι αυτή του Δημήτρη Διαμαντάκου.

Ο 32χρονος Ελλαδίτης επιθετικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την East Bengal FC την 1η Σεπτεμβρίου, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την ομάδα της Λευκωσίας και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν θετικές ενδείξεις για ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Την σεζόν 2023-24 πραγματοποίησε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του σε επίπεδο αριθμών, καθώς με τη φανέλα της Kerala Blasters στην Ινδία, σημείωσε 13 γκολ σε 17 συμμετοχές, αναδεικνυόμενος για δεύτερη διαδοχική χρονιά σε παίκτη της σεζόν (TM Player of the Season).

Παρά το γεγονός ότι αποχώρησε πρόσφατα από την East Bengal, ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, μετρώντας ήδη 254 λεπτά συμμετοχής τη φετινή σεζόν, ενώ στο τελευταίο του παιχνίδι αγωνίστηκε για ολόκληρο 90λεπτο.

Ξεκίνησε την καριέρα του απ' τον Ολυμπιακό Πειραιώς, ενώ έπαιξε και ως δανεικός στον Άρη και στον Εργοτέλη. Πριν το πρόσφατο πέρασμα του από την Ινδία (FC Ashdod, Kerala Blasters East Bengal), ο Διαμαντάκος στο παρελθόν αγωνίστηκε και Karlsruher SC, VfL Bochum, St. Pauli, Hajduk Split, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας.

Η μεταγραφή δεν έχει ακόμα κλείσει οριστικά, όμως οι συζητήσεις προχωρούν με θετικό πρόσημο και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα.