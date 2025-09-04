ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το παζλ του Λοΐζου: Mεταγραφή, ανανέωση ή… Conference League

Το παζλ του Λοΐζου: Mεταγραφή, ανανέωση ή… Conference League

Στην… εξίσωση πρέπει να μπει και το τι πραγματικά θέλει ο 22χρνος άσος.

Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου τόσο φουντώνουν τα σενάρια για ενδεχόμενη μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου. Με το συμβόλαιο του 22χρονου εξτρέμ να ολοκληρώνεται στο τέλος της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και η διοίκηση της Ομόνοιας βρίσκονται σε στάση αναμονής.

Το δεδομένο είναι πως, παρότι το συμβόλαιο του εκπνέει τον Μάιο του 2026, η διοίκηση της Ομόνοιας, δεν προτίθεται να δώσει ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά της στοιχεία για χαμηλό αντίτιμο, γνωρίζοντας βέβαια ότι δεν μπορεί να τον πωλήσει και όσα πραγματικά επιθυμεί.

Στην… εξίσωση πρέπει να μπει και το τι πραγματικά θέλει ο Λοΐζου. Προφανώς, ο άσος της Ομόνοιας αν αποφασίσει να μπει στο αεροπλάνο για άλλη χώρα, θα πρέπει ο νέος του σταθμός να πληροί κάποια βασικά κριτήρια.

Στο… μυαλό του ίσως να είναι βέβαια ότι μέσω του Conference League, μπορεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Ένα σενάριο που επίσης δεν πρέπει να αποκλειστεί είναι η Ομόνοια να προτείνει νέο συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή (αν δεν έχει γίνει ήδη). Ίδωμεν. Τα σενάρια είναι πολλά και το σκηνικό ρευστό!

