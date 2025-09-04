Το «ποτέ μην λες ποτέ» του Τιμούρ και το σημερινό ερώτημα επιστροφής

Σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2024 στο «Γ», ο Τιμούρ Κετσπάγια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στο ενδεχόμενο μελλοντικής νέας συνεργασίας με την Ανόρθωση. Ο Γεωργιανός προπονητής, ο οποίος οδήγησε την «Κυρία» σε ανεπανάληπτες επιτυχίες, καταγράφοντας μάλιστα και την πρώτη συμμετοχή κυπριακής ομάδας στους ομίλους του Champions League, όπως αναμενόταν, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ανόρθωση. Συγκεκριμένα, η ερώτηση που τέθηκε στον Τιμούρ και η απάντησή του:

Έχετε δοξαστεί ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής στην Ανόρθωση, ενώ πριν από μερικά χρόνια επιστρέψατε πάλι στην ομάδα της Αμμοχώστου, κατακτώντας το κύπελλο. Νιώθετε ότι ο κύκλος σας στην Ανόρθωση έχει κλείσει ή όχι;

«Ποτέ μην λες ποτέ! Είμαι προπονητής και ανεξάρτητα από την ομάδα, το θέμα είναι να μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου. Όταν γυρίσαμε για δεύτερη φορά στην Ανόρθωση, η ομάδα είχε προϋπολογισμό τρία εκατομμύρια. Με τρία εκατομμύρια τώρα προσπαθούν να γλιτώσουν την κατηγορία. Με τρία εκατομμύρια εμείς πηγαίναμε για το πρωτάθλημα! Δυστυχώς, τη χρονιά του κορωνοϊού δεν μας επιτρέψανε να ολοκληρώσουμε το πρωτάθλημα. Η ομάδα ήταν στην πρώτη θέση μαζί με την Ομόνοια στα πλέι οφ, ενώ είχαμε προκριθεί και στους τέσσερις του κυπέλλου με τρία εκατομμύρια προϋπολογισμό. Τώρα άλλοι κάνουν προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια και δεν μπορούν να κερδίσουν το πρωτάθλημα».

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν έφτασε η ώρα να επιστρέψει ο Τιμούρ στην Ανόρθωση, την ομάδα που δοξάστηκε. Οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις, στη συνέχεια κάποιες άλλες πηγές δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο επιστροφής του και το μεγάλο ερώτημα παραμένει!

Πάντως, υπάρχει ισχυρό ρεύμα υπέρ του Τιμούρ εντός της Ανόρθωσης και απομένει να δούμε τι θα γίνει τελικά. Έφτασε η ώρα για ακόμη μια θητεία του Γεωργιανού στην «Κυρία» ή θα πάρει αναβολή;