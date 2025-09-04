Έξι εκατομμύρια ευρώ για τρία ματς πήρε από τη Λεβερκούζεν ο Τεν Χαγκ

Το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ πήρε από τη Λεβερκούζεν ο Έρικ Τεν Χαγκ σύμφωνα με τη Bild για το χρονικό διάστημα της παρουσίας του στον πάγκο της.

Ο Ολλανδός όπως αναφέρει το δημοσίευμα έλαβε το ποσό αυτό για τους δύο μήνες εργασίας του στην γερμανική ομάδα και φυσικά τα τρία παιχνίδια που έχει κάτσει στον πάγκο, τα δύο για το πρωτάθλημα και το ένα για το Κύπελλο.

Θυμίζουμε ότι την Δευτέρα η διοίκηση της Λεβερκούζεν αποφάσισε να προχωρήσει με συνοπτικές διαδικασίες στην απόλυσή του για τις κακές εμφανίσεις και τα κακά αποτελέσματά της.

sportfm.gr