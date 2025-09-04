Ώρα για αλλαγές

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ψάχνει την αγωνιστική στροφή

Οι δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος έφεραν στον Απόλλωνα ισάριθμες ήττες, συνοδευόμενες από μόλις ένα γκολ υπέρ και έξι κατά. Η εικόνα της ομάδας μέχρι στιγμής προβληματίζει, και ο Σωφρόνης Αυγουστή φαίνεται πως δεν έχει άλλη επιλογή από το να αλλάξει κατεύθυνση.

Το αρχικό πλάνο του Κύπριου τεχνικού δεν απέδωσε, με την ομάδα να παρουσιάζει εμφανή προβλήματα τόσο στο δημιουργικό όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι. Οι αδυναμίες φάνηκαν σε όλες τις γραμμές, με αποτέλεσμα να κρούεται ήδη… το καμπανάκι.

Με την επανέναρξη της δράσης, ο Απόλλωνας έχει μπροστά του μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία, απέναντι στην Πάφος FC. 

Μπορεί να είναι νωρίς στη σεζόν, ωστόσο το συγκεκριμένο παιχνίδι φαντάζει κρίσιμο για την ψυχολογία, τη συνοχή και τη συνέχεια της ομάδας!

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

