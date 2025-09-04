Ώρα για αλλαγές

Οι δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος έφεραν στον Απόλλωνα ισάριθμες ήττες, συνοδευόμενες από μόλις ένα γκολ υπέρ και έξι κατά. Η εικόνα της ομάδας μέχρι στιγμής προβληματίζει, και ο Σωφρόνης Αυγουστή φαίνεται πως δεν έχει άλλη επιλογή από το να αλλάξει κατεύθυνση.

Το αρχικό πλάνο του Κύπριου τεχνικού δεν απέδωσε, με την ομάδα να παρουσιάζει εμφανή προβλήματα τόσο στο δημιουργικό όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι. Οι αδυναμίες φάνηκαν σε όλες τις γραμμές, με αποτέλεσμα να κρούεται ήδη… το καμπανάκι.

Με την επανέναρξη της δράσης, ο Απόλλωνας έχει μπροστά του μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία, απέναντι στην Πάφος FC.

Μπορεί να είναι νωρίς στη σεζόν, ωστόσο το συγκεκριμένο παιχνίδι φαντάζει κρίσιμο για την ψυχολογία, τη συνοχή και τη συνέχεια της ομάδας!

A.B.