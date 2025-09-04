Ο Tάνκοβιτς και η... σκόνη που σηκώθηκε για το μέλλον του

Η απόφαση του Χουάν Κάρλος Καρσέδο να αφήσει εκτός λίστας για τους αγώνες της League Phase του Champions League τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς, προκάλεσε ασφαλώς τεράστια έκπληξη και σήκωσε... σκόνη όσον αφορά το μέλλον του.

Mιλάμε για τον αρχηγό της Παφιακής ομάδας ο οποίος μέχρι το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, ήταν βασικός. Τότε είχε τραυματιστεί στο 17ο λεπτό και τότε δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, παρόλο που ήταν στον πάγκο, τόσο στη ρεβάνς με τους Σέρβους όσο και στον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΕΛ.

Το συμβόλαιο του 30χρονου πολυθεσίτη μεσοεπιθετικού ολοκληρώνεται το 2026 και σίγουρα στην περίπτωση που τελικά τεθεί εκτός πλάνων, αν και κάτι τέτοιοι δεν λέχθηκε από τα επίσημα χείλη, τότε είναι αρκετές oι ομάδες που τον λιγουρεύονται.

Χ.Χ