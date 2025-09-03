ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Βαγγέλης Μαρινάκης ή Εσπίριτο Σάντος; Οι φίλοι της Νότιγχαμ Φόρεστ πήραν θέση!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

BINTEO: Βαγγέλης Μαρινάκης ή Εσπίριτο Σάντος; Οι φίλοι της Νότιγχαμ Φόρεστ πήραν θέση!

Η κόντρα ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντος έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση στο «Νησί», με τους οπαδούς της Νότιγχαμ Φόρεστ να παίρνουν θέση.

Σε σχετικό βίντεο στο tik tok, οι φίλοι της ομάδας κλήθηκαν να διαλέξουν… στρατόπεδο: «Team Marinakis» ή «Team Espírito Santo»;

Το debate έληξε με νικητή τον Πορτογάλο τεχνικό της ομάδας με τους φίλους του συλλόγου να υποστηρίζουν ότι έχει «στρώσει» την ομάδα και του οφείλουν πολλά. Παρόλα αυτά δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που υποστήριξαν τον Μαρινάκη τονίζοντα ότι αγαπάει τον σύλλογο και έχει δαπανήσει πολλά λεφτά για χάρη του.

@fotmobapp

Team Nuno or Team Marinakis?😅

♬ original sound - FotMob
monoballa.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ενίσχυση με τον ταλαντούχο μέσο Όντεφαλκ για την Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η ευρωπαϊκή λίστα της Πάφος FC: Αυτοί δηλώθηκαν από τον Καρσέδο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι ομάδες με τα ακριβότερα ρόστερ στη φετινή σεζόν, σύμφωνα με το «Transfermarkt»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tα πρόστιμα και ποινές του Αθλητικού Δικαστή!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ με τις πρώτες δηλώσεις του Ανδρέου: «Θαυμάζω την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Βαγγέλης Μαρινάκης ή Εσπίριτο Σάντος; Οι φίλοι της Νότιγχαμ Φόρεστ πήραν θέση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αλκαράθ: «θέλω να πάρω εκδίκηση... έχω χάσει αρκετές φορές από τον Τζόκοβιτς»

Τένις

|

Category image

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Τάνκοβιτς... και ίσως Πάφου!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Γκατούζο μίλησε για τον αγώνα Ιταλία-Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ανδρέου η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Και επίσημα η λύση συνεργασίας Ανόρθωσης – Γκόμεθ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εθνική Μαυροβουνίου ο Βούτσεβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η συμφωνία με τους επενδυτές δεν προχώρησε – Ανακοίνωση από τον Διγενή Μόρφου

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ανανέωσε το συμβόλαιο του Αλεξίου η Ίντερ!

Ελλάδα

|

Category image

Ποντένσε: «Χαρούμενος που επέστρεψα σπίτι, ανυπομονώ να πετύχουμε ακόμη περισσότερα»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη