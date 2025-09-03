BINTEO: Βαγγέλης Μαρινάκης ή Εσπίριτο Σάντος; Οι φίλοι της Νότιγχαμ Φόρεστ πήραν θέση!

Η κόντρα ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντος έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση στο «Νησί», με τους οπαδούς της Νότιγχαμ Φόρεστ να παίρνουν θέση.

Σε σχετικό βίντεο στο tik tok, οι φίλοι της ομάδας κλήθηκαν να διαλέξουν… στρατόπεδο: «Team Marinakis» ή «Team Espírito Santo»;

Το debate έληξε με νικητή τον Πορτογάλο τεχνικό της ομάδας με τους φίλους του συλλόγου να υποστηρίζουν ότι έχει «στρώσει» την ομάδα και του οφείλουν πολλά. Παρόλα αυτά δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που υποστήριξαν τον Μαρινάκη τονίζοντα ότι αγαπάει τον σύλλογο και έχει δαπανήσει πολλά λεφτά για χάρη του.

