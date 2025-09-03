Όταν οι κεντρικοί αμυντικοί μιλούν...και με γκολ!

Δεν προσφέρουν μόνο αμυντική ασφάλεια, αλλά και ουσιαστική επιθετική συμβολή. Ο λόγος για τους Λούκασεν και Γκολντάρ, που αποτελούν ένα από τα πιο σταθερά και ποιοτικά αμυντικά δίδυμα του κυπριακού πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια.

Οι δύο στόπερ της Πάφου συνθέτουν μια εξαιρετικά δεμένη και αποτελεσματική αμυντική γραμμή, ενώ η παρουσία τους γίνεται αισθητή και στα αντίπαλα καρέ. Από την έναρξη της περσινής σεζόν μέχρι σήμερα, έχουν σκοράρει συνολικά 12 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τα κυανόλευκα, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις και στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας.