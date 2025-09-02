ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΟΥΕΦΑ/Ξένοι διαιτητές: Όχι συνεχώς!

ΟΥΕΦΑ/Ξένοι διαιτητές: Όχι συνεχώς!

Ο Ε/Τ της ΚΟΠ με δηλώσεις του τόνισε πως η προσπάθεια είναι όπως βγάλουν τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος οι Κύπριοι διαιτητές.

Μιλώντας στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 σημείωσε πως η ΟΥΕΦΑ με συστάσεις της στην ΚΟΠ επισήμανε πως δεν μπορεί να φέρνει συνεχώς ξένους διαιτητές.

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος-Ρουμανία!

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Σιαμπουλλή:

«Έγινε συζήτηση και με τους προέδρους για τη διαιτησία. Έγινε ανταλλαγή απόψεων. Ζητήθηκε από όλους να έχουν υπομονή. Η προσπάθεια που θα γίνει είναι να πάμε με Κύπριους διαιτητές μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Μας τονίστηκε από την UEFA ότι δεν μπορούμε να φέρνουμε συνεχώς ξένους διαιτητές. Η UEFA θέλει να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο».

 

 

