Ο Ολλανδός προπονητής είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο το καλοκαίρι, διαδεχόμενος τον Τσάμπι Αλόνσο που ανέλαβε τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η θητεία του τεν Χαγκ στην Λεβερκούζεν, που θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό στο Champions League (20/1), άρχισε με το άνετο 4-0 στο Κύπελλο Γερμανίας απέναντι στη Ζόνενχοφ Γκρόσασπαχ (ομάδα 4ης κατηγορίας), ωστόσο η συνέχεια ήταν απογοητευτική: ήττα 2-1 στην πρεμιέρα της Bundesliga από την Χόφενχαϊμ και ισοπαλία 3-3 με τη Βέρντερ Βρέμης, παρά το γεγονός ότι η Λεβερκούζεν προηγήθηκε με 3-1 και είχε αριθμητικό πλεονέκτημα.

Κάποιοι θα περίμεναν ακόμα...