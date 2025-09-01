Κακός δαίμονας του Μπεργκ ο Μαρτίνς!

Ο Εθνικός Άχνας επικράτησε της Ομόνοιας στο Δασάκι σε μία από τις εκπλήξεις της δεύτερης αγωνιστικής. Οι Αχνιώτες πήραν το πρώτο τους τρίποντο μέσα στη σεζόν έπειτα από το 2-1 κόντρα στους πρασίνους.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του Ούγκο Μαρτίνς επί του Χένινγκ Μπεργκ. Θυμίζουμε πως πέρυσι, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής, η Ομόνοια Αραδίππου του Μαρτίνς κέρδισε εντός έδρας την ΑΕΚ του Μπεργκ με 2-0.

Ο Νορβηγός κατάφερε να κερδίσει μία φορά τον Μαρτίνς. Στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας των «Περιστεριών» με 1-0.