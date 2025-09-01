ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανόρθωση: Κετσπάγια και κρίσιμες ώρες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανόρθωση: Κετσπάγια και κρίσιμες ώρες

Το ραντεβού των δύο ανδρών ενδέχεται να καθορίσει την επόμενη μέρα της ομάδας.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο για την τεχνική ηγεσία της Ανόρθωσης, με το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τον πρόεδρο Κυριάκο Πραστίτη να καθορίζει τις εξελίξεις.

Η «Κυρία» διανύει περίοδο έντονης αμφισβήτησης μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα και η ανάγκη για άμεση ανασύνταξη είναι επιτακτική. Ο Γεωργιανός τεχνικός δεν είναι ένα απλό όνομα στη λίστα: έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας και χαίρει της εκτίμησης της πλειοψηφίας του κόσμου.

Στο εσωτερικό του συλλόγου κυριαρχεί η αίσθηση πως αν υπάρξει συμφωνία, ο Τιμούρ μπορεί να επαναφέρει την Ανόρθωση στον σωστό δρόμο, αποκαθιστώντας την αγωνιστική της ταυτότητα. Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς το ραντεβού των δύο ανδρών ενδέχεται να καθορίσει την επόμενη μέρα της ομάδας.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαμπάς ο Ντράγκομιρ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Περνάει ιατρικά και υπογράφει στη Λίβερπουλ ο Γκέχι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Φαμπιάνο με το Εθνόσημο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οριστικά εκτός πλάνων του Γιοβάνοβιτς ο Γιαννούλης για τα ματς της Εθνικής

Ελλάδα

|

Category image

Κακός δαίμονας του Μπεργκ ο Μαρτίνς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος-Ρουμανία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Απογειώνονται» οι κυπριακές και οι ελληνικές ομάδες!

Απόψεις

|

Category image

Επίσημο: Στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Ιωαννίδης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της ήττας στο Δασάκι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με άνετη 20άρα κόντρα στην Εσθονία, η Τουρκία έβαλε πλώρη για την πρωτιά!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Καρυπίδης: «Οφείλω μια ειλικρινή συγνώμη για τη συμπεριφορά μου μετά το παιχνίδι του Σαββάτου»

Ελλάδα

|

Category image

Το έκανε το «μπαμ» η Τότεναμ, δικός της ο Κόλο Μουανί!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρήκε τον νέο βασικό τερματοφύλακά της η Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Champions League: H θέση της Πάφου στη League Phase σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Χαραλαμπίδης: «Με τον Σπανούλη όλο το 24ωρο είναι μπάσκετ-Τίποτα δεν είναι τυχαίο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη