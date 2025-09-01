Ανόρθωση: Κετσπάγια και κρίσιμες ώρες

Ο Τιμούρ Κετσπάγια επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο για την τεχνική ηγεσία της Ανόρθωσης, με το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τον πρόεδρο Κυριάκο Πραστίτη να καθορίζει τις εξελίξεις.

Η «Κυρία» διανύει περίοδο έντονης αμφισβήτησης μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα και η ανάγκη για άμεση ανασύνταξη είναι επιτακτική. Ο Γεωργιανός τεχνικός δεν είναι ένα απλό όνομα στη λίστα: έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας και χαίρει της εκτίμησης της πλειοψηφίας του κόσμου.

Στο εσωτερικό του συλλόγου κυριαρχεί η αίσθηση πως αν υπάρξει συμφωνία, ο Τιμούρ μπορεί να επαναφέρει την Ανόρθωση στον σωστό δρόμο, αποκαθιστώντας την αγωνιστική της ταυτότητα. Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς το ραντεβού των δύο ανδρών ενδέχεται να καθορίσει την επόμενη μέρα της ομάδας.