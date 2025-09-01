ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η απορία για την επίμαχη φάση στο Δασάκι

Η απορία για την επίμαχη φάση στο Δασάκι

Οι «ειδικοί» στα θέματα διαιτησίας εκφράζουν την απορία τους γιατί δεν καλέστηκε στο VAR ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή στο επικίνδυνο παίξιμο του Οφόρι στο 37ο λεπτό πάνω στον Ντιουνκού, στην αναμέτρηση της Κυριακής ανάμεσα σε Εθνικό και Ομόνοια. 

Και είναι και δική μας απορία. Ήταν μία φάση που ο Μενέλαος Αντωνίου μπορούσε να στείλει τον ρεφ της αναμέτρησης στο on field review αφού φάνηκε από τον τηλεοπτικό φακό πως επρόκειτο για πολύ επικίνδυνο παίξιμο.

Και ας αποφάσιζε ο Θεουλή για το αν ήταν κόκκινη ή θα κρατούσε την κίτρινη, που τον είχε ήδη τιμωρήσει.

Ο Οφόρι να σημειωθεί πως αποβλήθηκε στο 87΄ με δεύτερη κίτρινη, ωστόσο στην Ομόνοια έχουν την εντύπωση πως αυτό έπρεπε να γίνει 50 λεπτά πιο πριν.

