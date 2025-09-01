Ο Παπασταύρου στη Γ.Σ. της ΚΟΠ με βλέμμα σε νέα σελίδα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Θέλει να οικοδομήσει μία νέα σχέση με την ηγεσία της ΚΟΠ.
Το παρών του στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ δίνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο διοικητικός ηγέτης της Ομόνοιας θα επιδιώξει με την αλλαγή του προέδρου της ΚΟΠ να οικοδομήσει μία νέα σχέση μαζί με την ηγεσια του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος της Ομόνοιας είχε έρθει σε «μετωπική σύγκρουση» με τον πρώην πρόεδρο της ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα.
Ο ίδιος ελπίζει να «χτίσει» γέφυρες επικοινωνίας με την ΚΟΠ και να... αφήσουν πίσω το παρελθόν.