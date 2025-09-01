Ξανά στο ίδιο γήπεδο, με τον ίδιο αντίπαλο, 11 χρόνια μετά...

Η μοίρα το έφερε με τέτοιο τρόπο ώστε και η δεύτερη φορά που θα πατούσε το πόδι του σε κυπριακό γήπεδο ο Νταβίντ Λουίζ να είναι ξανά στο ΓΣΠ. Και απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, τον ΑΠΟΕΛ.

Ο Βραζιλιάνος σταρ έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Πάφος FC, μπαίνοντας αλλαγή στο 87΄ και από εδώ και μπρος θα μπει περισσότερο στην... εξίσωση. Την 21η Οκτωβρίου 2014 είχε ξεκινήσει βασικός σε αγώνα Champions League ανάμεσα στους γαλαζοκίτρινους και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Πλέον θα παίξει και στα υπόλοιπα γήπεδα της Κύπρου και τα οποίο θα στολίζει αφού όπως και να το κάνουμε είναι ένας παίκτης παγκόσμιας εμβέλειας.

