Φοράκλα!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Έντσο Καμπρέρα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ντέρμπι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ. Ο Αργεντίνος φορ σκόραρε και τα δύο γκολ της ομάδας της Λάρνακας δείχνοντας για ακόμα μία φορά πως το γκολ είναι στο αίμα του!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
