Δεν ήθελε, γιατί ήξερε...

Ο Ντιέτμαρ Κιουμπάουερ δεν ήθελε με τίποτα να οδηγήσει το παιχνίδι στα πέναλτι. Ο προπονητής της Βόλφσμπεργκερ, με το υπέρ της ομάδας του αριθμητικό πλεονέκτημα και αφού δεν κατάφερε να τελειώσει στην κανονική διάρκεια και την παράταση το ματς, με την οριστικοποίηση της διαδικασίας των πέναλτι κάθισε απογοητευμένος στον πάγκο του.

Προφανώς έγινε μελέτη από τον προπονητή της Βόλφσμπεργκερ ο οποίος εκ των προτέρων γνώριζε πως η Ομόνοια έχει ένα μεγάλο όπλο σε αυτή τη διαδικασία. Τον Φαμπιάνο. Και μπορεί ο Βραζιλιάνος να μην έκανε κάποια απόκρουση αλλά μόνο και μόνο η παρουσία του κάτω από τα γκολπόστ των πρασίνων λειτούργησε αγχωτικά στους αντιπάλους.

Α.Ψ.