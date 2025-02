Οι οπαδοί της Σίτι βρήκαν τον... δάσκαλό τους

Από το πανό με το «stop crying your heart out», υπενθυμίζοντάς του πως ο Ρόδρι τον νίκησε στη Χρυσή Μπάλα, μέχρι τα συνθήματα που του φώναζαν και τον ρωτούσαν πού είναι το βραβείο του.

Όλα απέτυχαν. Οι οπαδοί της Σίτι, όσο κι αν επιχείρησαν να βγάλουν εκτός κλίματος τον Βινίσιους, τόσο πιο πολύ τον «έφτιαξαν» για να οδηγήσει τη Ρεάλ στη νίκη. Έδειχνε το έμβλημα των 15 ευρωπαϊκών τροπαίων στο μανίκι του, γελούσε με τους Μπαπέ και Μπέλιγχαμ για την αντίδραση του Έντερσον στο πρώτο γκολ των «μερένγκες», έφτιαξε το τρίτο τέρμα και αναδείχθηκε Man of the Match.

Η νίκη του απέναντι στον κόσμο των «πολιτών», αν μη τι άλλο, είναι μεγάλη. Και ο κόσμος του κλαμπ του Μάντσεστερ, βρήκε τον... δάσκαλό του.

Man city fans were shouting at Vinicius, asking where his Ballon d'Or was...



Vini responded by pointing to Real Madrid's 15 UCLs 💪🏻🤍 pic.twitter.com/u7xfpGIaVb