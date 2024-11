ΒΙΝΤΕΟ: Η UEFA αποθέωσε ΑΠΟΕΛ και Δώνη

Η UEFA αποθέωσε τον ΑΠΟΕΛ και τον Τάσο Δώνη σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία καταγράφει την επιθετική προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ και το άψογο τελείωμα του ελλαδίτη άσου απέναντι στην Φιορεντίνα.

Wonderful football from APOEL finished off by Donis 🔥#UECL | @apoelfcofficial pic.twitter.com/0B0ZgvlLAY