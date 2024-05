Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στη χαμένη ευκαιρία του Σον

Ο Γκουαρδιόλα τρελάθηκε στην απόκρουση του Ορτέγκα στο τετ α τετ του Σον στο 86' του Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι και η αντίδραση του ήταν επική.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ζει κάθε ματς της Μάντσεστερ Σίτι στο έπακρο και αυτό το έδειξε για ακόμη μια φορά στη διάρκεια του αγώνα με την Τότεναμ με την αντίδραση του να είναι επική στο 86' και στην απόκρουση του Ορτέγκα στο τετ α τετ με τον Σον.

Ο Ισπανός προπονητής έπεσε κάτω και δεν μπορούσε να πιστέψει τι ευκαιρία έχασε ο Νοτιοκορεάτης φορ ή την απόκρουση του γκολκίπερ του που μπορεί να έδωσε και τον τίτλο στην ομάδα του.

SON HEUNG-MIN'S ONE-ON-ONE CHANCE TO BRING SPURS LEVEL IS SAVED BY ORTEGA!!! 😳



PEP COULDN'T BELIEVE IT 😂 pic.twitter.com/ZnCWwW37gS