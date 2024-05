Οι παίκτες της Χετάφε μπήκαν στο γήπεδο με τις μαμάδες τους!

Πολύ ωραίες εικόνες στην Ισπανία, με τους παίκτες της Χετάφε να μπαίνουν στο γήπεδο για το παιχνίδι με την Μπιλμπάο με τις μαμάδες τους.

Ασυνήθιστες εικόνες στο εντός έδρας παιχνίδι της Χετάφε με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, που δεν θα μπορούσαν να μην κλέψουν την παράσταση!

Κατά την είσοδό των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες των γηπεδούχων πάτησαν χορτάρι με τις μαμάδες τους, οι οποίες συνόδεψαν τους γιους τους, σε μια κίνηση για να γιορτάσει η ισπανική ομάδα την Ημέρα της Μητέρας στην Ισπανία (03/05).

«Χωρίς εσάς όλο αυτό δεν θα είχε νόημα, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να ονειρευόμαστε μαζί. ΥΓ: Έχουμε τις καλύτερες μαμάδες στον κόσμο», ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο σύλλογος της Μαδρίτης στα social media.

Μπορεί η Χετάφε να γνώρισε την ήττα με 2-0, αλλά η πρωτοβουλία της κατάφερε να κερδίσει όλες τις εντυπώσεις...

👩‍👦🇪🇸 It's Mother's Day in Spain on Sunday, so this is how the Getafe squad showed their love! 😍



Beautiful detail and idea. 🫶pic.twitter.com/sFB2ANLksq