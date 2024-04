Είναι κάποιες στιγμές σ΄έναν αγώνα που πραγματικά ο Γουίλι Σεμέδο προκαλεί τρόμο στις αντίπαλες άμυνες. Αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Άρη. Ειδικά όταν ο Αφρικανός βρει χώρο διαγώνια προς τη περιοχή και πάει στο one on one, δύσκολα αντιμετωπίζεται. Ο Σεμέδο με τον Άρη έκανε ένα καλό παιχνίδι όντας έτοιμος στη πλειοψηφία των περιπτώσεων που οι συμπαίκτες του τον έψαξαν αριστερά. Η εικόνα και το γκολ του, θα πρέπει να αποτελέσουν οδηγό για την Ομόνοια ενόψει του επόμενου αγώνα με τον Άρη, αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλλου.