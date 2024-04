Πήγε στο γήπεδο με ηλεκτρική κιθάρα και ενισχυτή!

Επικό περιστατικό στη Βολιβία, με οπαδό της Δε Στρόνγκεστ να εμφανίζεται στο γήπεδο με ηλεκτρική κιθάρα και ενισχυτή.

Η Δε Στρόνγκεστ μπήκε με το δεξί στο φετινό Copa Libertadores, καθώς επιβλήθηκε 2-0 της Γκρέμιο εντός έδρας, με την προσοχή πάντως να πέφτει σε έναν οπαδό της.

Βλέπετε, σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνεται ο φίλος του βολιβιανού συλλόγου να παίζει με την ηλεκτρική κιθάρα του, έχοντας φέρει και ενισχυτή μαζί του!

Όπως αναμενόταν, ο φιλόμουσος -και ενδεχομένως μεταλάς, καθώς η κιθάρα ήταν V- οπαδός έγινε viral...

Uma das coisas mais aleatórias que já vi num estádio.



Torcedor do The Strongest tocando guitarra e com uma caixa de som junto.



?????? pic.twitter.com/xqOtXAUPmy