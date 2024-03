Ποιος άλλος; Ο Μπεζούς!

Ο Ρομάν Μπεζούς πήρε το βραβείο του MVP για τον αγώνα της Ομόνοιας με την Ανόρθωση. Ο Ουκρανός σε μία εξαιρετική εμφάνιση, με τρία δοκάρια, δεν κατάφερε να βρει γκολ όμως αυτό δεν αναιρεί το σπουδαίο ματς του σε προσωπικό επίπεδο.

Δείτε τις καλύτερες του στιγμές στο ΓΣΠ στο πιο κάτω βίντεο που ετοίμασε η Ομόνοια:

NOVIBET MVP | The third one for Roman Bezus 🏅 pic.twitter.com/AiXHoL2QRJ