Η χειρονομία του Κριστιάνο στο «Μέσι, Μέσι»!

Οπαδοί της Αλ Σαμπάμπ φώναζαν «Μέσι, Μέσι» για να πικάρουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο και αυτός τους απάντησε με χειρονομία!

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρήκε δίχτυα στο κυριακάτικο (25/02) παιχνίδι της Αλ Νασρ, αλλά κατάφερε να γίνει για άλλη μια φορά viral με την αντίδρασή του στο «Μέσι, Μέσι» που του φώναζαν οι φίλαθλοι της Αλ Σαμπάμπ.

Ο Ρονάλντο έβαλε πρώτα το χέρι του στο αυτί του και κατόπιν έδειξε τα γεννητικά του όργανα ως απάντηση στο πικάρισμα.

Ο Κριστιάνο ήταν εύστοχος από το σημείο του πέναλτι στο 21 λεπτό και τελικά η ομάδα του επικράτησε με 3-2 εκτός έδρας.

Cristiano Ronaldo to fans who chanted Messi all game. 🤣 pic.twitter.com/sSwcvnHF9C