Ντάνι Άλβες: Σε φυλακή... πολυτελείας!

Ο Ντάνι Άλβες με τα την καταδίκη του σε 4,5 χρόνια φυλάκισης θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή... «παράδεισο».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Sun», ο πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα κρατείται στις φυλακές Brians 2. Οι συγκεκριμένες φυλακές θυμίζουν περισσότερο τουριστικό θέρετρο και εξασφαλίζει μία άκρως άνετη ζωή στους κρατούμενους.

Το συγκεκριμένο σωφρονιστικό ίδρυμα απέχει περίπου 33 ιλιόμετρα από την Βαρκελώνη και διαθέτει μέχρι και πισίνα στην οποία μπορούν να δροσιστούν οι κρατούμενοι. Ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής αναμένεται να έχει μία όχι τόσο «σκληρή» εμπειρία μέσα στους τοίχους αυτής της ασυνήθιστης φυλακής.

Μάλιστα, ο Άλβες φέρεται να μοιράζεται το πολυτελές κελί του με τον πρώην σωματοφύλακα του Ροναλντίνιο, Κουτίνιο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση.

