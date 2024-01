Τι υποστηρίζει ο «γκουρού» των μεταγραφών για Βιτάλ-ΑΠΟΕΛ-Ρέιντζερς

Έγινε γνωστό νωρίτερα ότι ο Ζέφτε Βιτάλ επέστρεψε στις προπονήσεις του ΑΠΟΕΛ και εξ όσων φαίνεται δεν προχωράει η μετακίνησή του στη Ρέιντζερς.

Σύμφωνα με τον «γκουρού» των μεταγραφών Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το θέμα ένταξής του Βραζιλιάνου στην ομάδα της Σκωτίας δεν προχώρησε γιατί οι γαλαζοκίτρινοι δεν ήταν διατεθειμένοι να διακόψουν τον δανεισμό του παίκτη από τη Φλουμινένσε.

Πάντως, όπως αναφέρει ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τον παίκτη υπάρχει προφορική συμφωνία και ενδεχομένως αυτή να ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι.

