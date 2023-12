Επίσημο του Ουζόχο

Επίσημα στην κλήση της Εθνικής Νιγηρίας για το Κόπα Άφρικα ο Φράνσις Ουζόχο.

Ο Νιγηριανός πορτιέρο της Ομόνοιας βρίσκεται στη λίστα των ονομάτων του Πεσέιρο για την διοργάνωση των χωρών της Αφρικής.

The 25 ready to give their all, ready to do it again! #SoarSuperEagles #LetsDoItAgain #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/e5eCGyJyCs