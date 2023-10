Λίγο πριν την Μπέτις ανακοίνωσε... Lyle & Scott

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα με την Μπέτις ο Άρης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τη βρετανική εταιρεία ένδυσης Lyle & Scott.

Η ομάδα της Λεμεσού δημοσίευσε φωτογραφίες των Μπράουν και Καζού φορώντας τα στιλάτα ενδύματα της εταιρείας.

𝐀𝐑𝐈𝐒 𝐱 𝐋𝐲𝐥𝐞 & 𝐒𝐜𝐨𝐭𝐭

⚡️ We are thrilled to announce the beginning of cooperation between ARIS and famous British brand Lyle & Scott.

Welcome to our family 💚🤍 pic.twitter.com/Avj0V9ejbG