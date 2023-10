Η Σπάρτα πήγε να τρολάρει τον Άρη κι αυτός της είπε να... σιωπήσει!

Συνεχίζουν να είναι πολύ... δραστήριοι οι διαχειριστές των social media του Άρη. Αυτή τη φορά, απάντησαν σε ανάρτηση της Σπάρτα Πράγας.

Η τσεχική ομάδα, η οποία στην πρεμιέρα του Europa League νίκησε 3-2 τους Λεμεσιανούς, πρόσεξε την έντονη δραστηριότητα του Άρη στα ΜΚΔ μετά τη νίκη του επί της Ρέιντζερς και προέβη σε μια χιουμοριστική ανάρτηση, δείχνοντας τη... διαφορά στη συμπεριφορά του σε σχέση με όταν ηττήθηκε στην Πράγα.

«Άρη ξέχασες τους καλαθοσφαιριστές μας;» ρώτησε η Σπάρτα, αναφερόμενη στην ατάκα του Αλεξέι Σπιλέφσκι πως ο Άρης είχε απέναντί του... μπασκετμπολίστες καθώς οι παίχτες της τσεχικής ομάδας ήταν πολύ πιο ψηλοί.

Κι ο Άρης απάντησε με μια εικόνα που δείχνει τη Σπάρτα... φοβισμένη μετά τη νίκη του Άρη επί της Ρέιντζερς, ενώ οι Λεμεσιανοί έγραψαν στους Τσέχους: «αδελφέ χαλάρωσε σε παρακαλώ», χρησιμοποιώντας emoji που κάνει... «σσσσς».

Δείτε τις αναρτήσεις τους:

👋 @ArisLimassol, you forgot about our basketball players, did you? ⛹️ #acsparta | #UEL https://t.co/8viMDsbpkT pic.twitter.com/8OgA27snqP