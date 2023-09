Το Kingfut γράφει πως ο Ουάρντα υπέγραψε αλλά εμείς δεν το πιστεύουμε μέχρι να το δούμε 

Νέο επεισόδιο στη πλέον δημοφιλή σειρά του καλοκαιριού: «Οι περιπέτειες του Αμρ Ουάρντα».

Προσοχή ακολουθεί spoiler! Μην συνεχίσεις το διάβασμα αν δεν είδες το προηγούμενο.

Σύμφωνα λοιπόν με την ιστοσελίδα kingfut, ο πρώην παίκτης της Ανόρθωσης, του Απόλλωνα και σχεδόν της Δόξας, υπέγραψε τελικά μονοετές συμβόλαιο με την Φάρκο.

Για του λόγου το αληθές:

Warda signed a short-term one-year deal with Pharco to become the club’s seventh summer signing after deals that included Salah Basha, Sherif Dabo, Babacar Ndiaye, and Moses Turay.

Ο Ουάρντα υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Φάρκο και θα αποτελέσει την έβδομη μεταγραφή της ομάδας.

ΥΓ: Δεν πιστεύουμε τίποτα μέχρι να το δούμε με τα μάτια μας!