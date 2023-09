Ο Νιλ Λένον σταμάτησε να μιλάει για να... αεριστεί!

Άβολη στιγμή για τον πρώην προπονητή της Ομόνοιας, Νιλ Λένον, καθώς αερίστηκε την ώρα που μιλούσε ζωντανά σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ο Σκωτσέζος τεχνικός Νιλ Λένον ήταν καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή "The Football Show" και μεταξύ άλλων, ωστόσο μαγνήτισε τα βλέμματα για ένα δυσάρεστο περισατικό.

Συγκεκριμένα ενώ είχε πάρει τον λόγο για να αναλύσει το ντέρμπι της πρώην ομάδας του Σέλτικ με τη Ρέιντζερς, αερίστηκε και μάλιστα το έκανε ενώ είχε κάνει μια μικρή παύση στον λόγο του, με αποτέλεσμα να γίνει viral.

Neil Lennon casually stopping mid sentence to let out a fart 😂😂 pic.twitter.com/RvY1eOzZ2q