Έσκασαν… μύτη με φούτερ και τρελάθηκαν στη Γάνδη 

Οι Βέλγοι ανέβασαν στη σελίδα τους βίντεο από το ταξίδι στην Κύπρο. Βεβαίως αυτό που ξεχώρισε είναι η ενδυμασία τους . Έφυγαν από την Οστάνδη με φούτερ και ήρθαν στο καμίνι. Χαρακτηριστική η έκφραση του ποδοσφαιριστή στη φώτο με το που πάτησε το πόδι του σε έδαφος κυπριακό.

🎬 From Belgium to Cyprus in one minute 🛩️#UECL #ApoGnt pic.twitter.com/hgk32EhxdH