Ήταν στην παρουσίαση, στη συνέντευξη Τύπου, αλλά στο ντεμπούτο... πάγκο ο Εντονγκαλά

Με νέα εμφάνιση εμφανίστηκε στη Ghelamco Arena κόντρα στη Γάνδη ο ΑΠΟΕΛ που φόρεσε για πρώτη φορά τη στολή με το γκρίζο παντελονάκι και τη γκρίζα φανέλα. Στα προηγούμενα τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια είχαν φορέσει τα γαλαζοκίτρινα, όπως και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την ΑΕΖ.

Σημειώνεται ότι όταν παρουσιάστηκαν οι φανέλες, τη συγκεκριμένη τη φόρεσε ο Εντονγκαλά, ο οποίος ήταν και χθες στη συνέντευξη Τύπου με πολλούς να θεωρούν ότι θα άρχιζε και στο βασικό σχήμα.

Εν τέλει ο Εντονγκαλά στο ντεμπούτο της γκρίζας φανέλας, ήταν στον πάγκο.

Φωτογραφία από την παρουσίαση και πιο κάτω βίντεο...

