BINTEO: Έκανε ήχο μέλισσας για να μπερδέψει τον Τσιτσιπά!

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μπεν Σέλτον κοντραρίστηκαν στο Cincinnati Masters, με τον Έλληνα τενίστα να παίρνει τη νίκη - πρόκριση με 2-0 σετ.

Ωστόσο, υπήρξε και ένα εξωαγωνιστικό σκηνικό που κέντρισε τα βλέμματα, με τον Τσιτσιπά να διαμαρτύρεται στον διαιτητή πως θεατής μιμούταν τη μέλισσα την ώρα που προσπαθούσε να κάνει σερβίς και ζήτησε να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης του είπε πως θα ζητήσει να σταματήσει το συγκεκριμένο περιστατικό και το παιχνίδι συνεχίστηκε.

"There's a person imitating a bee behind me" 🐝



