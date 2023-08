Ο Άρης προσκαλεί την Ρακόφ στην ηλιόλουστη Κύπρο με… Μαγιαμπέλα

Βάζοντας σε βίντεο το τέρμα με το οποίο ο Μαγιαμπέλα μείωσε στην Πολωνία σε 2-1 τη Ρακόφ, ο Άρης προσκαλεί την αντίπαλό του στη ρεβάνς της Λεμεσού.

«Πρόσκληση στην ηλιόλουστη Κύπρο.

Από: Μιχλάλι Μαγιαμπέλα

Προς: Ρακόφ» αναφέρει η ανάρτηση των πρωταθλητών.

Invitation to sunny Cyprus ☀️🇨🇾



From: @samsonmayambela

To: @Rakow1921 pic.twitter.com/oQMmdlArsu