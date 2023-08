ΒΙΝΤΕΟ: «Πρωταγωνιστής» σε... κάτι σαν βίντεο κλιπ ο Κβιλιτάια

Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι Vulture Authority και η σύντομη έρευνά μας δεν ήταν αρκετή για να μάθουμε κάτι περισσότερο από το ότι πρόκειται για ένα βρετανικό μουσικό συγκρότημα.

Μας άφησε έκπληκτους παρ' όλα αυτά το γεγονός πως στο βίντεο κλιπ ενός τραγουδιού τους... «συμμετέχει» ο Γκιόργκι Κβιλιτάια.

Το βίντεο παρουσιάζει τον πανηγυρισμό «πουλί» που έκανε ο Γεωργιανός επιθετικός του ΑΠΟΕΛ μετά από γκολ του επί της Ανόρθωσης ενώ ακολούθως βλέπουμε έναν τύπο να τον μιμείται...

Σημειώνεται πως ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Flight Mode» (σ.σ. «λειτουργία πτήσης»), κάτι που, έστω και... εν μέρει δικαιολογεί την επιλογή να χρησιμοποιηθεί ο πανηγυρισμός του «Κβίλι»!

Δείτε πιο κάτω το βίντεο

Big ups to @fionnviteza and @VA_HQ for giving Giorgi Kvilitaia of all people a chance to be featured in a music video🎶🇬🇪

Simply stunning🤣 https://t.co/vLqItIwD0t pic.twitter.com/gUTPEpEW0G