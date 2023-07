Λούις Χάμιλτον: Η συγκινητική στιγμή που «λυγίζει» μετά την κατάκτηση της pole position!

Ο Λούις Χάμιλτον περίμενε αρκετό καιρό αυτή την στιγμή! Συγκεκριμένα, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έπρεπε να κάνει... υπομονή 19 ολόκληρους μήνες ώστε να πανηγυρίσει την πρώτη του pole position στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού!

Ο 38χρονος θρύλος της Mercedes ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Grand Prix της Ουγγαρίας, τερματίζοντας πρώτος στις κατατακτήριες δοκιμές και αφήνοντας πίσω του για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου τον Μαξ Φερστάπεν!

Αμέσως μετά τον αγώνα και πριν προλάβει να βγει από το μονοθέσιό του, ο Χάμιλτον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του, ξεσπώντας μέσα στο κόκπιτ της W14!

His first pole position since the 2021 Saudi Arabian Grand Prix #HungarianGP #F1 @MercedesAMGF1